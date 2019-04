Riparazioni auto, 605mln spesi dai sardi

Gli automobilisti sardi hanno speso l'anno scorso 605 milioni di euro per la manutenzione e le riparazioni delle loro autovetture. Una cifra pari all'1,9% dei 32,1 miliardi sborsati a livello nazionale. La provincia sarda che registra la spesa più alta per la manutenzione e le riparazioni di auto eseguite nel 2018 è Cagliari con 193 milioni di euro. A poca distanza ci sono le province di Oristano con 166 milioni, Sassari con 124 milioni, Sud Sardegna con 65 milioni e Nuoro con 57 milioni.

Sono i dati di uno studio dell'Osservatorio di Autopromotec, rassegna espositiva internazionale delle attrezzature automobilistiche in programma, per la prossima edizione, dal 22 al 26 maggio al quartiere fieristico di Bologna. A livello nazionale nel 2018 gli italiani hanno speso 32,1 miliardi per la manutenzione e la riparazione delle autovetture. È una cifra è più alta del 3,7% rispetto alla spesa dell'anno precedente, 30,9 miliardi.