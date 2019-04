Sassari, ecco app del Comune "AllertaMi"

Il Comune di Sassari vara "AllertaMi", un'app che segnala ai cittadini tutte le situazioni di pericolo e aiuta a chiedere soccorso. L'applicazione fornisce aggiornamenti su meteo, rischio idrogeologico e previsioni incendi nell'Isola. Il nuovo servizio di Protezione civile realizzato dalla Viks Tech, è stato presentato dal sindaco Nicola Sanna insieme al comandante della polizia locale Gianni Serra e alla sua vice Maria Luisa Masala, al responsabile della Viks Vittorio Padiglia e al consigliere regionale Antonio Piu, protagonista dell'avvio del progetto quando era assessore comunale.

L'app è divisa in sezioni: quella "Avvisi nella mia zona" mostra la cartina dell'allerta regionale e in caso di pericolo compare la mappa idrogeologica e l'avviso esteso. Idem per gli incendi. Ci sono poi le sezione "Tutti gli avvisi" con l'elenco completo di quelli diramati in Sardegna, e "Informazioni", dove vengono indicati i punti di raccolta se scatta l'allerta meteo più un vademecum per cautelarsi. I cittadini possono segnalare un problema o inviare comunicazioni dalla sezione "Segnala", mentre quella "Sos" permette di rendersi reperibili dal centro di controllo. In assenza di copertura internet, l'allarme giunge alla stazione di controllo tramite un sms precompilato.