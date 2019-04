Aias, sciopero nel Sulcis il 26 aprile

Le Federazioni provinciali del Sulcis Iglesiente di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti Aias operanti nei centri del territorio del sud ovest dell'Isola, per l'intera giornata del 26 aprile. Si inasprisce così una vertenza che era arrivata sul tavolo della prefetta di Cagliari per trovare una soluzione.

I sindacati, in particolare lamentano "l'ulteriore aggravarsi dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, arrivata in molti casi a 9/10 mensilità arretrate e guardano on preoccupazione alla "sospensione immediata di qualsiasi attività e/o atto relativo alla società Sas Domos (che avrebbe dovuto sostituire l'Aias nelle attività socio assistenziali, ndr), imposta dal presidente della Giunta regionale".

Inoltre i sindacati accusano l'Associazione "di condotte orientate a reprimere la libertà di partecipazione sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori".