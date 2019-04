Mazzarri a Zaza "stai tranquillo"

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Il Toro che rincorre l'Europa incrocia domani il Cagliari, in cerca dei punti per una salvezza anticipata, chiedendo a Zaza di riscattarsi e di non far sentire troppo l'assenza dello squalificato Belotti e di Iago Falque, ancora fuori per infortunio. "Simone - è la raccomandazione del tecnico Walter Mazzarri - deve stare tranquillo, non essere apprensivo e non volere spaccare il mondo. Altrimenti diventa autolesionista: invece deve aiutare la squadra a vincere, in attacco deve stare sereno e in fase difensiva sa cosa fare". Nonostante il cammino stentato in trasferta del Cagliari, Mazzarri non si fida della squadra di Maran: "Mi piace il Cagliari, gioca bene, han identità - spiega Mazzarri -. Io credo sia già salvo, ha attaccanti come Pavoletti e Joao Pedro, un calciatore come Barella che tutti conosciamo: dobbiamo bloccare il loro gioco ed essere più concreti in attacco".