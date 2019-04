Pozzecco, manteniamo alta concentrazione

(ANSA) - SASSARI, 12 APR - "Da quando sono arrivato non abbiamo avuto partite semplici, i ragazzi sono stati davvero bravi a tenere la concentrazione". Il coach della Dinamo Banco di Sardegna, Gianmarco Pozzecco, per il lunch match di domenica alle 12 al PalaSerradimigni contro Avellino non si aspetta cali di tensione.

"Viviamo alla giornata, giocando ogni possesso come se fosse quello decisivo, i risultati si vedono", è l'ottimistica previsione dell'allenatore.

"Dobbiamo continuare su questa strada e consolidarci - spiega - perché questo nostro momento buono lo vivono anche gli avversari e sono portati a giocare al massimo, perciò dobbiamo dare sempre tutto".

Avellino arriva motivata anche dal cambio di allenatore.

"Maffezzoli era il vice, quindi ha il vantaggio di conoscere il sistema e di sapere cosa non va bene e cosa eventualmente cambiare", sostiene Pozzecco, che però è tranquillo. "Ho 12 ragazzi responsabili e un capitano di cui mi posso fidare ciecamente". (ANSA).