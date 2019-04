Dinamo Basket, finale europea a un passo

La Dinamo Sassari non si ferma. Il Banco di Sardegna Basket espugna la Toto Arena di Holon nell'andata della semifinale di Fiba Europe Cup, imponendosi sull'Hapoel 94-89. In vista della sfida di ritorno di mercoledì al PalaSerradimigni, il passaggio del turno non è in cassaforte, ma la squadra di Gianmarco Pozzecco ha piazzato un tassello fondamentale verso la prima finale europea in quasi sessant'anni di vita del Banco. Tra campionato e coppa, la striscia positiva dei sassaresi è di sette vittorie e un pareggio. A favorire l'ennesimo successo in serie è stata una prova corale, con Rashawn Thomas a fare da solista e l'impeccabile regia di Smith e Spissu, senza dimenticare lo "spacca partite" Achille Polonara e la conferma di Stefano Gentile, oltre ai soliti Cooley, Pierre e McGee.

Arrivata in Israele da Milano, dove domenica ha battuto in casa la prima della classe, in avvio Sassari ha subito l'intraprendenza di Holon. Nel terzo quarto il capolavoro tattico che le ha permesso di mettere la freccia e presentarsi alla gara di ritorno con un +5 che fa sognare il popolo biancoblu.

"Stiamo facendo cose straordinarie", commenta Gianmarco Pozzecco, che elogia il gruppo e cita gli ex gregari che con lui si stanno rivelando preziosissimi: Achille Polonara, Stefano Gentile e Marco Spissu. Oggi l'ennesima levataccia per tornare da Tel Aviv e un giorno di riposo, da domani si pensa alla sfida con Avellino, fondamentale per la rincorsa ai playoff di una Dinamo che non vuol più fermarsi.