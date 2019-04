Mini crociera per concerti Vasco

Una mini crociera per assistere ai concerti di Vasco Rossi a Cagliari il 18 e 19 giugno. GNV e Live Nation Italia hanno siglato un accordo in occasione delle due date del tour in Sardegna del rocker di Zocca: la livrea di una delle navi in flotta sarà brandizzata interamente con l'immagine di Vasco e del NonStopLive2019 e i fan potranno pernottare a bordo dopo il concerto.

A salpare con la livrea del Blasco sarà la nave Rhapsody, la cui linea ordinaria collegherà Genova con Porto Torres a partire dalla seconda metà di maggio e per tutta l'estate. In occasione dei concerti a Cagliari, GNV proporrà una tratta speciale che consentirà di partire da Genova lunedì 17 giugno e arrivare direttamente a Cagliari a bordo del traghetto, con un percorso esperienziale costruito attorno a Vasco, con contenuti speciali: si va dalla sala cinema che proietterà filmati dei suoi concerti alla possibilità di iscriversi al fanclub del Komandante.

Tre le soluzioni di viaggio proposte: partenza da Genova con GNV il 17 giugno e arrivo il 18 a Cagliari, oppure rientro da Cagliari alle 7 del 20 giugno, dopo la seconda data del concerto di Vasco, o l'opzione andata ritorno dal 17 al 20 giugno, con possibilità di pernottamento a bordo e rientro su Genova venerdì 21.

"Vasco Rossi è un artista completo, che con le sue canzoni ha saputo parlare al cuore di milioni di persone - sottolinea Fabio Sibilio, Marketing Manager di GNV - Abbiamo costruito questo progetto con entusiasmo e ci piace ricordare anche la sua infanzia in Sardegna, a Siniscola, dove visse qualche anno con la famiglia".

"Incoraggiati dal presidente di Live Nation, Roberto De Luca, nel realizzare qualcosa di davvero eccezionale - affermano Stefania Campanella e Andrea Hofer di Live Nation - abbiamo lavorato per mesi a questo progetto nell'ottica di poter stupire e far emozionare un artista del calibro di Vasco Rossi, che da sempre è abituato ad essere l'uomo dei record".