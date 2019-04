In Giappone la prima Sardegna week

La Sardegna, con le proprie eccellenze, in mostra in un "festival" che si svolgerà in Giappone dal 22 al 29 aprile. Una settimana che ruota intorno a Sa Die de Sa Sardigna (28 aprile), durante la quale la società Isolacara, che si occupa di importazione e vendita online di prodotti Sardi, organizza la prima "Sardegna Week".

La settimana dedicata all'Isola è realizzata in collaborazione con 20 ristoranti sparsi per il paese del Sol Levante, che proporranno ai loro clienti ricette e vini della Sardegna. L'evento si svolgerà in diverse parti del Giappone, da Tokyo, passando per Osaka e Fukuoka, fino a Okinawa.

Durante la Sardegna Week, ci saranno anche eventi collaterali, come una mostra fotografica organizzata dal Centro Italiano di Fukuoka, aperitivi a tema e stand di vendita in alcuni store nipponici.

"Questa prima edizione è stata realizzata in un tempo relativamente breve, il che non ci ha permesso di raggruppare enti e associazioni dalla Sardegna, ma stiamo già lavorando e pianificando l'edizione 2020, che sarà ancora più complessa ed articolata - dice Danilo Giua, Ceo di Isolacara - siamo dunque aperti a chi dalla Sardegna avrà voglia di aiutarci in questo progetto di promozione della nostra terra".