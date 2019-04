Basket: Dinamo a Tel Aviv per la storia

(ANSA) - SASSARI, 9 APR - Sassari punta sul "fattore Cooley".

La Dinamo Banco di Sardegna si presenta all'appuntamento con la storia con un Jack Cooley in forma smagliante. "Dovremo appoggiare la palla dentro l'area e sfruttare il tonnellaggio in più, potrebbe essere un fattore decisivo", suggerisce l'assistant coach biancoblu, Edoardo Casalone, in vista della prima semifinale continentale disputata da Sassari in oltre cinquant'anni di vita.

Mercoledì alle 18.45 i ragazzi di Gianmarco Pozzecco, reduci da sei vittorie e un pareggio, saranno di scena a Tel Aviv. La doppia sfida con l'Hapoel Holon, con il ritorno al PalaSerradimigni fissato per mercoledì prossimo, vale la finale di Fiba Europe Cup.

La Dinamo ci arriva in ottime condizioni. Il successo di domenica in campionato sul campo della capolista Milano ha confermato che Sassari ha trovato la strada giusta. "Abbiamo giocato un'ottima partita contro una squadra di primo livello - dice Casalone - siamo stati bravi in attacco e in difesa per quaranta minuti".

Ora c'è l'Europa. "L'Hapoel è una squadra attrezzata, con giocatori di esperienza e l'ex Shawn Jones, su cui bisognerà difendere con attenzione", prosegue il vice di Pozzecco. "Loro non sono attentissimi a rimbalzo, noi di più - conclude - se lavoreremo bene sotto questo aspetto potremmo divertirci anche in coppa". (ANSA).