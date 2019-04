Calcio: Maran, tutti fanno punti dietro

"Tutti fanno punti dietro, la Spal è reduce da tre vittorie. Questo significa che tutti sono vivi.

È intrigante, ma noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, non pensare ai risultati degli altri. Nessuna tabella, non ne ho mai fatto, dobbiamo solo pensare ad arrivare più in alto possibile".

Lo ha detto l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, in conferenza stampa ad Asseminello alla vigilia della gara con la Spal. Una partita importante, sottolinea il tecnico. "Sappiamo che nell'ultimo terzo del campionato le partite contano di più, perché ne mancano sempre meno. Però dobbiamo pensare che la nostra classifica la miglioriamo sempre, non solo in queste partite. Peso diverso sì, ma noi dobbiamo guardare avanti al di là del fatto che ci siano scontri diretti. Certo, un risultato positivo domani darebbe una spinta notevole a quello che abbiamo fatto".