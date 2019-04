Conferenza mondiale sui media a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 6 APR - La sesta conferenza mondiale su Media e Comunicazione (Medcom) si terrà a Cagliari nel maggio del 2020. L'annuncio è stato dato a Kuala Lumpur, in Malesia, dove è in corso la quinta edizione del congresso. L'evento sarà organizzato dall'Istituto internazionale per la gestione della conoscenza (TIIKM), insieme all'Università di Cagliari, all'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, all'Università Tor Vergata di Roma.

Gli organizzatori hanno scelto l'Italia, e in particolare la Sardegna, come scenario per un dibattito che avrà come tema centrale la comunicazione e i cambiamenti culturali e diversi ambiti tra cui la comunicazione sociale e della salute, la comunicazione pubblica e la comunicazione non discriminatoria.

Con un occhio di riguardo anche ai cambiamenti in corso nel modo di fare informazione e nell'editoria.

La conferenza si terrà dal 28 al 30 maggio e "rappresenta un importante momento di confronto per accademici, ricercatori strutturati e indipendenti, artisti e professionisti che ruotano attorno al mondo della comunicazione e dei media - spiega Isanka Gamage, uno degli organizzatori dell'associazione TIIKM -. Ci teniamo in particolar modo che vengano coinvolti anche i professionisti della comunicazione e non solo gli accademici".

Per Medcom 2020 gli organizzatori saranno tre: Andrea Volterrani, docente di Comunicazione sociale dell'Università di Tor Vergata, Elisabetta Gola, filosofa del linguaggio e docente nel corso di laurea di Scienze della Comunicazione dell'Università di Cagliari, e Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell'Aou di Cagliari. (ANSA).