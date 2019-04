Cagliari conferma ritiro a Pejo e Aritzo

Ufficializzate le date del ritiro estivo 2019 del Cagliari. Non ci sono novità rispetto all'anno scorso: prima parte della preparazione in Sardegna, ad Aritzo dall'8 all'11 luglio. Poi trasferimento sotto le Alpi, a Pejo in Trentino, dal 13 al 27 luglio.

Il programma è stato presentato oggi ad Asseminello dal direttore generale rossoblù Mario Passetti in compagnia dei sindaci di Aritzo, Gualtiero Mameli, e di Pejo, Angelo Dalpez.

Entro la fine di aprile sarà definito anche il programma delle amichevoli. "E' un piacere riabbracciare Aritzo e Pejo, dove torniamo rispettivamente per il quinto e quarto anno consecutivo - ha detto il direttore generale rossoblù Mario Passetti -.

Siamo contenti che Pejo abbia insistito tanto per averci e altrettanto felici di iniziare il precampionato ad Aritzo, aprendo le porte a tutti i tifosi sardi".

"L'amicizia che ci lega con il Cagliari ci ha portati a rinnovare il nostro impegno per averlo ancora da noi in ritiro - ha affermato il sindaco di Pejo - avevamo altre richieste, ma abbiamo davvero scelto col cuore. Di recente c'è stato un sopralluogo al campo sportivo, il terreno di gioco per i primi di luglio sarà perfetto".

"I tifosi rossoblù inizieranno a vedere la nuova squadra proprio ad Aritzo, che offre così a tutti una sorta di anteprima del Cagliari che giocherà la prossima stagione, per noi è un orgoglio - ha detto il sindaco Mameli - Con il Club portiamo avanti anche l'iniziativa Summer Camp, l'edizione di Aritzo è sempre al completo".