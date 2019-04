Casa: nell'Isola una all'asta ogni 105

Sono state oltre 245.100 le aste immobiliari in Italia nel 2018. Questo quanto emerge dal "Report Aste" a cura di Astasy Srl, società che partecipa all'azionariato NPLs RE Solutions del Gruppo Gabetti. La Sardegna si posiziona al 13/o posto come regione per numero di esecuzioni immobiliari. Con 1.663.859 abitanti su una estesa superficie di 24.090 Kmq, conta il 2,90% di popolazione nazionale e il 2,51% di esecuzioni. In Sardegna vi è una famiglia con casa all'asta ogni 105, la media nazionale è di una casa all'asta ogni 75. Un buon numero quindi quello sardo, ma la media si alza drasticamente nelle province di Cagliari (una ogni 50 famiglie) e nella provincia del Sud Sardegna (una ogni 52). Il suo 2,51% sulle esecuzioni d'Italia conta comunque 6.161 aste nel 2018, con un leggero calo rispetto all'anno precedente.

Da sottolineare l'anomalo comportamento dei tribunali sardi: il Tribunale di Tempio-Pausania ha avuto uno stop di otto mesi e riprenderà le normali attività entro maggio 2019. Nel dettaglio nella città metropolitana di Cagliari si contano, per il 2018, 2.381 aste, seguita dal Sud Sardegna con 1.891. Quindi Sassari con 1.122 e Nuoro con 544. Infine Oristano con 223.