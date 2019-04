Basket: Dinamo lancia la sfida a Milano

La Dinamo Banco di Sardegna vola a Milano per cercare il colpaccio in casa della capolista Olimpia e mettere un altro mattoncino nella strada verso i playoff. Domenica alle 17 i sassaresi affrontano le mitiche 'scarpette rosse' e lo fanno con il coraggio di coach Pozzecco: "Domenica proveremo a vincere, i ragazzi si stanno impegnando, stanno dando tutto quello che hanno. Questa settimana non avendo giocato in coppa sono cambiate un po' certe dinamiche e abbiamo affrontato difficoltà diverse. Ma sono certo che gli allenamenti di oggi e di domani ci aiuteranno a giocare una partita che è la più difficile della stagione, perché Milano è prima in classifica ed è una squadra che ha perso pochissimo", ha detto il tecnico della Dinamo presentando la sfida del Mediolanum Forum.

"La Dinamo ha sempre fatto partite importanti contro Milano ma questo non condizionerà la partita di domenica se non per il fatto che è chiaro che tutti sperano che questa tradizione continui", ha aggiunto Pozzecco. Sulla corsa ai play off il coach non fa previsioni: "Per come è la griglia con così tante squadre a contendersi un posto, alla fine anche se una dovesse perdere colpi o vivere una piccola crisi si avrebbero pochi vantaggi. Ci sono tante squadre per pochi posti e non si può pensare di arrivare a qualificarsi ai playoff perdendo e sperando che qualcuno faccia peggio di te".