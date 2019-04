Vela: al via stagione YC Costa Smeralda

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Riparte la stagione sportiva dello Yacht Club Costa Smeralda: diverse le novità tra gli appuntamenti nel calendario agonistico del club, presentati a Milano dal Commodoro dello Yacht Club Riccardo Bonadeo, da Jan Pachner, segretario generale, e dal direttore sportivo Edoardo Recchi. Tra le novità, oltre alle regate divenute ormai storiche, c'è l'apertura alle grandi barche e ai multiscafi di oltre i 50 piedi nella Loro Piana Superyacht Regatta, dal 3 all'8 giugno: "una novità per le nostre acque, in cui mai hanno regatato", ha detto Recchi. Ad inaugurare la stagione a fine aprile sarà la Regata dell'Accademia Navale di Livorno che partirà proprio dal porto toscano e vi rientrerà dopo aver percorso 630 miglia passando da Porto Cervo. Una gara in cui sport e agonismo si incontrano sul fronte della sostenibilità ambientale, visto che i concorrenti sono chiamati a navigare rispettando la Charta Smeralda, il codice etico delle buone pratiche a tutela dei mari stilato proprio dallo Yacht Club.

Dopo la prima edizione dello YCCS Members Trophy, dal 3 al 5 maggio, la stagione sportiva proseguirà con il Vela & Golf (17-19 maggio), tradizionale appuntamento per squadre che unisce risultati in regata a quelli nel golf. Dal 23 al 26 maggio sarà la volta della One Ocean Sailing Champions League, in cui oltre 30 team provenienti da tutta Europa si affronteranno a bordo dei J/70. Il mondiale della classe regina della vela, la Star World Championship sarà in acqua dal 13 al 23 giugno; a luglio si continua con la Coppa Europa, seguita dall'Invitational Smeralda 888 dal 12 al 14 luglio. Il 3 e 4 agosto è in programma il Campionato Sociale, mentre la Palermo-Porto Cervo-Montecarlo (21-26 agosto) vedrà il club impegnato a rilevare il passaggio degli yacht a Porto Cervo. A settembre proseguono le iniziative con la Maxi Yacht Rolex Cup (dall'1 al 7), dal 19 al 22 settembre la MBA's Conference & Regatta, dedicata agli studenti delle più prestigiose business school del mondo. Il calendario sportivo si chiude con l'Audi 52 Super Series Sailing Week (dal 23 al 28 settembre), il circuito di vela professionistica per barche a chiglia più competitivo.(ANSA).