Tampona auto ex moglie e l'aggredisce

Ha inseguito in auto l'ex moglie, l'ha tamponata più volte, poi le ha tagliato la strada obbligandola a scendere e l'ha aggredita e minacciata con un bastone. È accaduto oggi a Maracalagonis, a una ventina di chilometri da Cagliari. Un uomo di 48 anni, Vincenzo Casula, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Quartu per tentato omicidio.

L'uomo ha incrociato in auto la ex moglie, una 46enne, che a bordo della propria vettura transitava per le vie del paese e si è lanciato all'inseguimento. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, ha più volte tamponato la vettura dalla donna, infine l'ha sorpassata e le ha tagliato la strada, obbligandola a fermarsi. La 46enne terrorizzata è scesa dalla vettura, fuggendo a piedi. È entrata in un negozio per chiedere aiuto, ma subito dopo è entrato anche l'uomo armato di bastone che l'ha aggredita dopo aver sfasciato una vetrina.

La 46enne è riuscita comunque a fuggire e a rifugiarsi in una macelleria, da dove ha chiamato il 113. Poco dopo però è stata raggiunta nuovamente dall'ex marito che, sempre armato di bastone, l'ha minacciata di morte. A quel punto è intervenuto il titolare della macelleria che è riuscito ad allontanare l'uomo, che è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione e arrestato.