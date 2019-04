Sider Alloys, presidio a Roma

Una delegazione sindacale di Fsm-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Cub manifesta oggi davanti al Ministero del Lavoro a Roma per sollecitare il governo affinché risolva il problema degli ammortizzatori sociali per i circa 700 lavoratori dello stabilimento ex Alcoa di Portovesme (nel Sulcis), ora nelle mani di Sider Alloys. Il presidio è stato deciso nei giorni scorsi per richiamare l'attenzione del ministro Luigi Di Maio per la firma sul decreto che sbloccherebbe le risorse che riguardano anche altre aree di crisi complessa in Italia.

Nella giornata di oggi sono previsti, inoltre, incontri con alcuni gruppi parlamentari per porre il problema sia del costo dell'energia per far ripartire la fabbrica di alluminio (serve un'intesa bilaterale tra Sider Alloys e un produttore energetico) che degli ammortizzatori sociali per i lavoratori che da gennaio non percepiscono un euro e, come sottolineato dagli stessi sindacati, "sono alla disperazione".