Allegri, i buu? Imbecilli da cacciare

(ANSA) - ROMA, 2 APR - ''Non giustifico quello che c'è stato, come al solito ci sono degli imbecilli e c'e' la gente normale.

Bisogna individuarli e cacciarli dallo stadio''. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky condanna l'episodio dei buu razzisti a Kean dopo il gol dell'attaccante bianconero: ''non devono più farli entrare allo stadio, ci sono i mezzi, se vogliono possono farlo''.