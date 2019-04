Juventus: ko Spinazzola e Perin

C'è chi migliora, come Douglas Costa, che "dovrebbe essere disponibile per l'Ajax", e Khedira, probabilmente al rientro sabato prossimo con il Milan, e Cuadrado, pronto tra 7-10 giorni, ma alla Juve l'emergenza infortuni prosegue con Spinazzola, dolorante a un ginocchio, "indisponibile - spiega Allegri - per almeno 10 giorni, se tutto va bene", e Perin, sofferente per una botta a una spalla.