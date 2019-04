Cortometraggi protagonisti di Skepto

Quattro giornate di cinema nel rione Marina con oltre cento cortometraggi indipendenti da 47 Paesi di tutto il mondo. Dal 3 al 6 aprile in programma a Cagliari la decima edizione dello Skepto international film festival. L'anno scorso gli spettatori furono oltre diecimila. Tra gli ospiti di quest'anno il vincitore del David di Donatello e del premio Flaiano Nicola Guaglianone, il Nastro d'argento Nicola Piovesan, i critici Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri e Enzo Castellari, storico regista italiano di film anni Settanta tra cui Quel maledetto treno blindato, pellicola omaggiata anche da Quentin Tarantino.

Niente piazza San Sepolcro: troppo complicato - hanno spiegato gli organizzatori - garantire quanto richiesto dalla prefettura per rispettare la circolare Gabrielli emanata dopo gli incidenti di Torino del 2017. I cortometraggi stanno proiettati all'Auditorium comunale di piazzetta Dettori, all'Hostel Marina e, per la finale di sabato, al cinema Greenwich. Ma sarà una festa che, come ogni anno, proverà a coinvolgere tutto il quartiere. Anche con i piatti preparati nella postazione allestita all'Hostel Marina con lo chef carlofortino Luigi Pomata e il suo staff. Non solo film ma anche aperitivi cinematografici, incontri con le scuole, workshop e approfondimenti ad esempio su colonne sonore e cinema erotico.

Al termine della manifestazione sarà assegnato il premio Skepto best short al miglior cortometraggio in gara. Ci saranno riconoscimenti speciali per il miglior sound design e per le sezioni animazione, skeptyricon, docu-short e scuole. Ci sarà anche un premio del pubblico chiamato a dare i voti alle pellicole sul web. Accordo con il polo museale della Sardegna: biglietti gratis per i musei cagliaritani agli ospiti internazionali. Libertà di movimento: smart card del Ctm sempre agli ospiti del festival per usare i mezzi pubblici.