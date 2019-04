Calcio, Maran, Juve senza big mai debole

La Juventus senza Ronaldo, Dybala e forse Mandzukic? "Sí, ma può schierare Kean e Bernardeschi, la coppia d'attacco della Nazionale". La risposta di Maran, tecnico del Cagliari che domani proverà a fermare i bianconeri alla Sardegna Arena cercando di sfruttare l'effetto delle due vittorie di fila, è quasi scontata. "La Juve è sempre sul pezzo - ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia - anche quando sembra avere delle difficoltà come nella gara con l'Empoli. Non a caso alla fine ha vinto, la forza della squadra è anche quella. Anche quando manca qualcuno, non si presenta mai indebolita". Al Cagliari il difficile compito di provare a fare qualcosa: "Sarebbe bello regalare un sogno ai nostri tifosi - ha detto - il momento è positivo e le motivazioni forti".

Maran potrà di nuovo contare su Pavoletti dopo un turno di squalifica: "Un giocatore che per noi è molto importante - ha detto Maran - ma che non deve essere indispensabile". Il mister sa bene che il gioco del Cagliari deve trovare sempre, se possibile, altre soluzioni oltre quella di mettere in mezzo palloni da buttare dentro di testa.