Via a Grand Motor Trail Aces Italia 2019

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Bandiera a scacchi per la prima edizione del Grand Motor Trail ACES ITALIA 2019, che partirà martedì 2 aprile da Oristano per fare tappa nelle città premiate con il riconoscimento dell'Associazione Capitali Europee dello Sport, il titolo assegnato alla città e le comunità che hanno saputo sviluppare progetti di integrazione sociale e miglioramento della qualità di vita sul territorio attraverso la creazione di modelli partecipativi di sport sociale. L'iniziativa, in collaborazione col progetto Allenarsi per il Futuro realizzato da Bosch e Randstad Italia vedrà tanti campioni (Mike Maric, Moreno Torricelli, Maurizio Ganz, Claudio Chiappucci, Gian Maria Gabbiani, Daniela Masseroni e Marco Confortola), incontrare le scolaresche ed il pubblico nelle principali piazze delle città premiate. Auto 'tedofora' che arriverà nelle piazze di Oristano, Chianciano Terme, Arco del Benessere, Vercelli, Mantova, Sesto Calende, Omegna e Livigno sarà una Caterham Super Seven, storica sportcar degli anni '50.