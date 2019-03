Cagliari, salvezza sempre più vicina

Questione salvezza virtualmente archiviata per il Cagliari dopo la vittoria di ieri a Verona contro il Chievo. A nove giornate dal termine la squadra rossoblù è a 33 punti, a nove dalla terzultima, il Bologna, che però domani deve ancora giocare. La quota sicurezza nello scorso campionato è stata di 36 punti: in teoria alla squadra di Maran basterebbe una vittoria per togliersi anche le ultime preoccupazioni. Ma, al di là dei calcoli numerici, la vittoria di ieri ha detto che il Cagliari sembra aver trovato la consapevolezza dei propri mezzi che, soprattutto in trasferta, gli mancava.

Ieri, per esempio, ha vinto per la prima volta senza il suo bomber Pavoletti andando in gol con un difensore (Pisacane), un attaccante (Joao Pedro) e un centrocampista (Ionita). Il tabellino degli assist dice che hanno funzionato i rifornimenti dalle fasce: Cacciatore è al secondo passaggio gol di fila, la prima rete è arrivata da un cross di Pellegrini. L'altra realizzazione è opera invece di una grande azione di Barella (oltre che del tocco magico sotto porta di Joao Pedro) che riassume tutte le capacità del gioiello azzurro: recupero palla, accelerazione e, questa volta, anche freddezza nell'ultimo passaggio. Va registrato anche che, per la prima volta in questo campionato, il Cagliari ha infilato due vittorie consecutive. E che marzo si è chiuso con un bottino di nove punti su dodici a disposizione.

Per quanto riguarda le trasferte, il colpaccio di ieri ha chiuso un filotto catastrofico di sei sconfitte di fila. Tra l'altro espugnando per la prima volta il campo del Chievo. L'ultima volta che in campionato la squadra di Maran aveva raccolto punti lontano dalla Sardegna era stata lo scorso 2 dicembre a Frosinone. E per trovare un gol realizzato fuori casa bisogna sempre riandare al 2018: 22 dicembre, Lazio-Cagliari 3-1, su rigore. Da lì era partita la tremenda serie di sconfitte esterne consecutive: i rossoblu avevano poi perso a Udine (2-0), a Reggio Emilia col Sassuolo (3-0), a Milano col Milan (altro 3-0), a Genova con la Samp (1-0). Poi lo 0 a 2 Bologna. Sino alle resurrezione del Bentegodi.