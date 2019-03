Banco Sardegna premia progetti studenti

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAR - Nell'Auditorium del Banco di Sardegna di Cagliari si è svolta la cerimonia di premiazione della XV edizione del concorso "Il Banco di Sardegna per la Scuola", finalizzato alla promozione della cultura d'impresa tra i giovani.

La Commissione esaminatrice dei progetti, composta dai rappresentanti del Banco di Sardegna, dell'Associazione Amici del Banco, dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Università di Sassari e delle Associazioni di Categoria, ha deciso di assegnare il premio ex aequo. Il riconoscimento è andato ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" di Muravera per il loro progetto di consorziare cinque comuni del territorio per promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche, e dell'Istituto di Istruzione Superiore "Bacaredda - Atzeni" di Cagliari che, con il progetto "RAEECYCLING", hanno simulato un'impresa che si occupa della raccolta, della vendita e del riciclo dei cosiddetti RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche e/o elettroniche).

I premi (20.000 euro per ogni progetto) sono stati assegnati per il 30% ai ragazzi, il 10% ai docenti, il 10% alle scuole senza vincolo di spesa. Il restante 50% andrà sempre alle scuole, che però dovranno utilizzarlo per sostenere l'eventuale l'avvio della start-up, per acquistare materiale didattico o per finanziare corsi e stage per i ragazzi che hanno partecipato al Concorso. Inoltre i ragazzi, in caso di avvio della startup, avranno la possibilità di accedere a un finanziamento di 10.000 euro a tasso agevolato da parte del Banco di Sardegna.

"Lo scopo di questo concorso - commentano il presidente del Banco di Sardegna, Antonello Arru, e il direttore generale, Giuseppe Cuccurese - è di far sì che questa esperienza possa aiutare i ragazzi a progettare il loro futuro nell'Isola con una nuova consapevolezza delle proprie potenzialità e magari di ritrovarli, un domani, nella veste di imprenditori attenti alla sostenibilità e alle esigenze del territorio".(ANSA).