Al via qualifiche Internazionali tennis

Il sogno di giocare agli Internazionali d'Italia di tennis di Roma si può conquistare sul campo a Monte Urpinu. Domenica 31 marzo, sui rettangoli del Tennis club Cagliari cominciano le pre-qualificazioni per la prestigiosa manifestazione della capitale: determineranno le wild card che saranno assegnate per la 76/a edizione del Foro Italico di Roma, in programma dal 6 al 19 maggio 2019. Il torneo andrà avanti fino a sabato 13 aprile e assegnerà i pass per accedere al tabellone di pre-qualificazione.

"Si rinnova un prestigioso appuntamento - ha detto il presidente Giuseppe Macciotta - e anche quest'anno ci sarà una platea di tennisti di primo piano, con un livello tecnico e spettacolare di prestigio. Ci aspettiamo una risposta entusiastica da parte degli appassionati". Il Tc Cagliari ha ottenuto dalla Federazione il via libera per riorganizzare a settembre i campionati assoluti di seconda categoria. Gli organizzatori si attendono oltre 200 iscritti (possono partecipare esclusivamente giocatori di Prima, Seconda e Terza categoria) tra singolare maschile, femminile e doppio maschile e femminile. Sui campi in terra rossa di Monte Urpinu scenderanno alcuni dei tennisti italiani di Seconda categoria più forti in questo momento, come Alessandro Petrone (impegnato in semifinale al torneo del Forte Village) e Alessandro Cepellini. Ricchissima la pattuglia dei sardi: in campo maschile, dopo due stagioni, torna a giocare in singolare Stefano Mocci (oggi 3.1). Con lui ci saranno anche il baby talento Nicola Porcu (Tc Cagliari), Marco Dessì (Lapisana Roma), Michele Fois (Tc Alghero).

Tra le donne, ancora in forse la partecipazione di Anna Floris, ci saranno sicuramente Barbara Dessolis, Maria Teresa Carlini ed Elisa Puggioni. I vincitori dei singolari e dei doppi voleranno a Roma. "Dopo i tornei del Forte Village, l'Open Bnl", che ha un montepremi di 24mila euro, "è il torneo più importante che si gioca in Sardegna", ha detto Antonello Montaldo, presidente del comitato regionale della Federtennis. "Questo torneo rappresenta un'opportunità per tutti i tennisti isolani".