Sant'Efisio, in vendita i biglietti

In vendita i biglietti di accesso alle tribune che verranno allestite l'1 maggio per la 363/a Festa di Sant'Efisio. Per le tribune coperte nella via Roma lato Palazzo Vivanet (tribuna 1) e nella via Roma fronte palazzo Civico (tribuna 4), per circa 770 posti a sedere il prezzo è di 30 euro. Si dovrà versare sempre la stessa cifra per la tribuna coperta con la pedana riservata alle persone con disabilità motorie sita nella via Roma fronte Palazzo Vivanet (tribuna 3), per circa 190 posti a sedere, di cui circa 30 posti per disabili. L'accesso sarà consentito con unico biglietto alla persona con disabilità motoria e al proprio accompagnatore.

Per la tribuna coperta fronte largo Carlo Felice (tribuna 5), dislocata nell'incrocio, nello spazio compreso tra i due semafori della via Roma, per circa 400 posti a sedere il prezzo è di 25 euro, mentre si scende a 15 euro per la tribuna coperta dislocata nella piazza Matteotti, antistante la Stazione Ferroviaria (tribuna 2), per circa 370 posti a sedere.

I biglietti saranno in vendita dall'8 aprile 2019 e sino al completo esaurimento dei biglietti, sarà aperta al pubblico la vendita online e al Box Office di viale Regina Margherita.

Dall'8 al 20 aprile 2019, ai biglietti acquistati da tour operator, agenzie di viaggio e strutture ricettive presenti a Cagliari, sarà applicata una riduzione del 15% sul prezzo di listino. Dal 23 aprile 2018 e sino al completo esaurimento delle disponibilità, i biglietti saranno venduti tutti a prezzo pieno senza la possibilità di applicazione dello sconto.

Per informazioni sulle modalità d'acquisto, gli interessati potranno rivolgersi direttamente a: Box Office, viale Regina Margherita, 43 a Cagliari, telefono 070.657428.