Chievo ko, al Cagliari la sfida salvezza

(ANSA) - VERONA, 29 MAR - Il Cagliari si aggiudica la sfida salvezza, al Chievo ora serve un miracolo. Finisce 3-0 al Bentegodi con le reti dei sardi tutte nel primo tempo. Gara chiusa di fatto in 45' con i gol di Pisacane che al 17' trova di testa la palla del vantaggio. Il raddoppio al 32' con Joao Pedro con un destro a giro, e al 43' Ionita si libera con forza di Depaoli e in tuffo di testa la mette nuovamente alle spalle del portiere del Chievo per il tris degli ospiti. Ripresa che ha poco senso e lo perde definitivamente dopo soli 6', quando Depaoli si prende il secondo giallo e viene espulso da Abisso.

Il Chievo resta in dieci e spegne ogni ambizione di riscatto: la condanna alla retrocessione appare sempre più vicina.