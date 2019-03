Basket: Dinamo attende visita Bologna

(ANSA) - SASSARI, 29 MAR - "Mercoledì il pubblico del PalaSerradimigni è stato davvero grandioso, è stata una serata incredibile, se domenica riuscissimo a creare la stessa cornice sarebbe bellissimo e molto importante per noi". Così il coach della Dinamo banco di Sardegna esordisce in conferenza stampa per parlare del prossimo impegno della squadra sassarese contro la Virtus Bologna.

"Per me sarà una giornata davvero emozionante, per due aspetti - afferma Pozzecco - perché si potrebbe concretizzare il sogno del ritorno della Fortitudo in serie A ed essendo io fortitudino per questa parte del mio cuore sarà un momento emotivamente importante. E giocare contro Djordjevic poi sarà qualcosa di particolare anche perché è stato il più forte giocatore della mia era. E' una persona che stimo e con cui ho un ottimo rapporto, sarà bello giocarci contro e chiaramente sarebbe bello batterlo. Indipendentemente da tutte queste cose un po' sentimentali, nel momento in cui scenderemo in campo la partita avrà chiaramente connotati diversi. Saremo focalizzati sul fatto che la squadra dovrà essere in campo per fare ancora un altro step del percorso di crescita che stiamo facendo".

"Djordjevic è un grandissimo allenatore - continua il coach di Sassari - uno dei migliori a livello europeo quindi non ho dubbi che le cose continuino bene. E' una squadra che ha cambiato molto quindi è normale che la crescita sia progressiva ma è una squadra in salute, con giocatori forti. Avendo a disposizione un budget importante ha potuto prendere elementi forti, giocatori come Mario Chalmers. Non siamo stati molto fortunati con il calendario in quest'ultimo periodo, abbiamo avuto sempre sfide con squadre forti: Trento che veniva da 5 vittorie consecutive, Cremona reduce dalla vittoria della Coppa Italia, per la Coppa il Pinar va un po' riconosciuto questo.

Abbiamo vinto 7 delle ultime partire, perché l'ultima io la considero vinta e sono molto grato ai miei giocatori perché hanno sempre avuto la mentalità di volerla vincere al di là del + 19". (ANSA).