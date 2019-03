Mucca in un dirupo salvata da elicottero

Spettacolare salvataggio di una mucca a Stintino. L'animale, caduto da una scogliera di Coscia di donna, località balneare del territorio, è infatti stato recuperato grazie all'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco. I primi a rispondere alla richiesta di soccorsi sono stati i pompieri del distaccamento di Porto Torres, che hanno segnalato la necessità del velivolo a causa del terreno impervio.

I vigili del fuoco hanno imbragato l'animale, l'hanno messo in sicurezza e l'hanno trasportato a terra, in un luogo dove è potuto intervenire un veterinario per le cure del caso.