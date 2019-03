In villa 3 kg di droga, quattro arresti

Quattro persone arrestate, tre chili di droga e 60mila euro sequestrati. È il bilancio di una nuova operazione antidroga, denominata "Affari di famiglia", condotta dalla Squadra mobile di Cagliari. Arrestati per detenzione e spaccio Pietro Piccioni, 49 anni, la sua compagna Silvana Anoffo, di 67; Francesca e Michele Cunico, rispettivamente di 43 e 39 anni.

Da alcuni giorni i "Falchi" della Mobile tenevano d'occhio Piccioni e la compagna, sapevano del loro possibile coinvolgimento in un'attività di spaccio, anche perché avevano visto l'uomo raggiungere San Michele e Sant'Elia. Ieri i poliziotti lo hanno visto uscire di casa a bordo della propria auto con due donne e hanno deciso di bloccarlo. Sono scattate immediatamente le perquisizioni di due ville, a Quartu e Quartucciu, in uso a Piccioni e ad Anoffo. Nello stabile di Quartu i poliziotti, con l'aiuto delle unità cinofile della Guardia di finanza, hanno trovato due chili di marijuana e uno di hascisc.

Ispezionato anche il giardino all'esterno, dove erano stati notati segni di uno scavo recente: recuperati in un involucro 60mila euro in contanti. Le due ville, in particolare quella di Quartucciu, avevano arredi di pregio. La villa di Quartucciu, inoltre, era "già sottoposta a sequestro preventivo per l'esecuzione di opere abusive - spiegano dalla Squadra mobile - presumibilmente avvenute con i proventi dello spaccio di droga in considerazione del fatto che Piccioni è senza stabile occupazione".