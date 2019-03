Calcio: Pavoletti fa festa in Nazionale

Maglia azzurra e subito gol per Leonardo Pavoletti. Ma non è la prima volta che un giocatore del Cagliari segna all'esordio con la Nazionale. Nel 1966 era capitato a Francesco Rizzo, in Italia Bulgaria 6-1: il centrocampista realizzò addirittura una doppietta.

Rizzo è stato il primo calciatore del Cagliari ad aver realizzato una rete nella massima rappresentativa. Mentre Riva è stato il primo giocatore rossoblù a vestire la maglia della Nazionale maggiore: Rombo di Tuono ruppe il ghiaccio con il gol azzurro nel 1967, oltre un anno dopo Rizzo realizzando una tripletta.

La rete di Pavoletti arriva a pochi giorni da quella realizzata da Barella. Il bomber livornese è il diciannovesimo giocatore del Cagliari ad indossare la maglia della Nazionale maggiore, il sesto ad andare in gol dopo Rizzo, Riva, Domenghini, Astori e Barella.

Pavoletti è subentrato al 72' a Quagliarella sul risultato di 5-0 e quattro minuti dopo ha segnato la sesta rete: su cross dalla destra di Mancini, puntuale deviazione di testa, respinta dal portiere Buchel. A quel punto l'attaccante è stato il più lesto ad arrivare sulla palla vagante e a spingerla in rete col piede sinistro."Non vedevo l'ora di entrare in campo per dare il mio contributo - ha commentato Pavoletti a fine partita - L'aria del gol mi fa sentire vivo. Quello della Nazionale è un bellissimo gruppo, conoscevo tanti giocatori e poi ci sono i miei due compagni di squadra al Cagliari, Cragno e Barella.

Spero di poter continuare su questa strada".

Ma venerdì a Verona, nell'anticipo contro il Chievo, non ci sarà in quanto squalificato.