Donna trovata morta in casa a Villasalto

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAR - Una donna di 60 anni, che viveva tra il Belgio e la Sardegna, è stata trovata morta nella sua abitazione a Villasalto. La scoperta è stata fatta dal marito, un 65enne che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Il medico, arrivato sul posto, ha tentato di rianimare la 60enne, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito, che hanno avviato una serie di accertamenti. Nella casa non sono stati trovati segni di effrazione o di colluttazione e sul corpo nessun segno di violenza.

Il magistrato di turno ha comunque disposto l'esame autoptico per chiarire le case della morte, forse riconducibile ad un malore. (ANSA).