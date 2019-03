120 alunni puliscono litorale Arzachena

Il Comune di Arzachena collabora per il secondo anno consecutivo con il Consorzio Costa Smeralda per "Adotta una spiaggia" in programma giovedì 28 marzo. L'appuntamento è parte integrante del Premio Costa Smeralda che si terrà sabato 27 aprile a Porto Cervo. L'amministrazione comunale, tramite il delegato all'Ambiente Michele Occhioni, sostiene l'organizzazione con risorse umane e mezzi nell'ambito di AgendaBLU 2019, il calendario di 5 giornate in cui il Comune riunisce e coordina aziende, enti, associazioni e privati che, volontariamente, si mettono a disposizione della comunità per contribuire alla tutela dell'ambiente. Il 28 marzo, 120 alunni di 6 classi delle scuole primarie di secondo grado di Arzachena e Abbiadori prenderanno parte alla seconda giornata di mobilitazione collettiva per la pulizia degli arenili e adotteranno le spiagge di Li Itriceddi, Liscia Ruia e Cala Petra Ruia.

L'evento è organizzato dal Consorzio Costa Smeralda con il sostegno logistico e promozionale del Comune di Arzachena, la direzione artistica di Beatrice Luzzi, la supervisione tecnico-scientifica della Fondazione MedSea, la collaborazione della società Geasar, dell'Ente parco di La Maddalena e dell'associazione Velapuliamo e il contributo artistico di Giorgia Concato.

"Portiamo avanti un grande lavoro di squadra tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, Consorzio, società private e associazioni. L'appuntamento è alle 9 ad Abbiadori, dove ci prepareremo alla missione in spiaggia, consegneremo i certificati di adozione e il materiale utile alla pulizia degli arenili - spiega Occhioni -. Ogni classe adotterà una spiaggia come simbolo della responsabilità nella tutela di un pezzetto del nostro patrimonio naturalistico. Adotta una spiaggia è solo uno degli impegni che il servizio Ambiente del Comune ha in programma per il 2019, tra cui altri 4 appuntamenti all'insegna di AgendaBLU insieme a numerosi partner e l'evento Estate in Fiore a fine agosto".