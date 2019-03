Incendio in casa, anziano intossicato

Momenti di paura nella notte nel quartiere Pirri, a Cagliari. Un incendio si è sviluppato in una abitazione in via Caterina Segurada e un anziano di 76 anni è rimasto lievemente intossicato. Il rogo è scoppiato intorno alle 2.30. Ad innescarlo è stata la brace di un caminetto lasciato acceso. Le fiamme hanno avvolto il divano all'interno della casa dove si trovavano l'anziano e i parenti. È subito scattato l'allarme.

Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, con sette operatori, i carabinieri e un'ambulanza del 118. I pompieri, nel giro di breve tempo, sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'anziano è stato trasportato in ospedale, dove è tenuto sotto osservazione. Le sue condizioni non sono gravi.