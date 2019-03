A Cagliari il clima ideale, 17 gradi

Diciassette gradi in media negli ultimi dieci anni, né troppo caldo, né troppo freddo. Senza grandi variazioni. Temperature mite, poca afa, non piove molto. E le giornate di gelo sono un'eccezione. Cagliari è il posto in Sardegna dove si sta meglio per quanto riguarda il clima. Ma anche a livello nazionale è una delle città più apprezzate: è al 13/o posto nella classifica nazionale della città meteorologicamente più vivibile stilata dal Sole24Ore.

Nell'isola al secondo posto c'è Sassari: è 30/a a livello nazionale. Scorrendo la graduatoria verso il basso Oristano e Sud Sardegna sono alle posizioni 38 e 39. Mentre Nuoro è 58/a. Il capoluogo sardo sale anche di un posto nella parziale classifica delle città più soleggiate con un'esposizione giornaliera media di 7,89 ore. Nel podio, al terzo posto, nella classifica delle piogge: è una delle città che ha meno bisogno dell'ombrello dietro Siracusa e Imperia.

Ed è anche una delle città in cui si soffrono di meno le basse temperature; è battuta soltanto da Catania e Siracusa. Oristano è tra i centri migliori quando si parla di sollievo da brezza estiva. Ma quando il venticello diventa qualcosa di più forte, allora la città di Eleonora soffre: è una delle città peggiori per quanto riguarda le raffiche di vento.