Cade a Gorropu, grave bambino di 8 anni

Un bambino nuorese di otto anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro dopo essere caduto da un'altezza di circa 20 metri a Su Gorropu, la gola nel Supramonte di Urzulei.

L'incidente è avvenuto verso le 14. Il bambino stava effettuando un'escursione con i suoi genitori. Per cause ancora da accertare, è scivolato cadendo per diversi metri. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 che lo ha trasportato al San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni sono gravi, il bollettino medico parla di diversi traumi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.