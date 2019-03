Tenta di corrompere dirigente, arrestato

Una bottiglia di vino, una confezione di torrone e 4.250 euro in contanti. E' la mazzetta con la quale un imprenditore originario di Tonara, Giovanni Garau, 59 anni, nel luglio dello scorso anno ha tentato di corrompere il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Oristano Giuseppe Pinna per convincerlo ad autorizzare una grossa lottizzazione commerciale nell'area dell'ex Caldersarda all'ingresso sud della città. La notizia è stata data questa mattina in Questura, durante il saluto del questore Ferdinando Rossi che lascia l'incarico dopo un anno, insieme con il procuratore Ezio Domenico Basso.

L'ingegner Pinna aveva subito denunciato il fatto alla Polizia e ieri nei confronto di Garau è scattato il provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari.