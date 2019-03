Lirico Cagliari: Bietti presenta Tosca

"Una partitura che si confronta ad armi pari con tutto il grande teatro e la grande tradizione sinfonica europea del periodo". Così il musicologo Giovanni Bietti, tra i più brillanti divulgatori italiani della cultura musicale, che ha affascinato il numeroso pubblico nel foyer del Teatro Lirico di Cagliari per la presentazione della Tosca di Puccini.

L'opera, storia di amore e morte, gelosia, tradimento, inganno, libertà e potere nella Roma papalina, va in scena venerdì 29 marzo alle 20.30, secondo titolo della Stagione lirica. Repliche il 30 marzo e il 4 aprile alle 19, il 31 marzo, 6 e 7 aprile alle 17, il 2, 3 e 5 aprile alle 20.30. "Un'opera che offre una infinità di spunti e apre un secolo. E' stata rappresentata il 14 gennaio del 1900 a Roma e ambientata un secolo prima", ha proseguito l'esperto nella sua 'guida all'ascolto' di uno tra i più amati e rappresentati titoli del repertorio operistico che sarà messo in scena nel nuovo allestimento del Teatro Lirico.

Sul podio è atteso Donato Renzetti, regia di Pier Francesco Maestrini, scene e proiezioni sono firmate da Juan Guillermo Nova, costumi di Marco Nateri, luci di Pascal Mérat. Le parti principali sono affidate a Amarilli Nizza /Rachele Stanisci (Floria Tosca); Marcello Giordani/Antonello Palombi (Mario Cavaradossi); Devid Cecconi/Ivan Inverardi (Il barone Scarpia).

"Tosca è un'opera chiave intanto per la ricchezza del materiale musicale e per il modo in cui il compositore riesce a ripensare alla tecnica classica wagneriana del Leitmotiv.

Singoli temi che identificano i personaggi, alcuni oggetti, alcuni momenti specifici dell'azione e che ricorrono tutte le volte che questi oggetti sono nominati o appaiono in scena - ha spiegato il musicologo - ma c'è un aspetto singolarissimo.

Puccini riesce a costruire tra i diversi temi un rapporto di deformazione progressiva. La sua musica segna una grande apertura dell'Italia al mondo musicale europeo. Tosca è un'opera che consacra Puccini a livello internazionale".