Stellino prima donna questore nell'isola

Giusy Stellino, già vicaria del questore di Nuoro, è la prima donna questore in Sardegna: da martedì 26 marzo andrà a ricoprire l'incarico nella sede di Oristano. Lo ha deciso oggi il Dipartimento di Pubblica Sicurezza nell'ambito di un più ampio movimento di questori e dirigenti a livello nazionale. "E un'emozione fortissima - dice all'ANSA - noi dipendenti della Polizia di Stato lavoriamo tantissimo per questo risultato, averlo raggiunto per me è una grandissima soddisfazione. Avere avuto come sede Oristano poi mi ha resa doppiamente felice: non sono sarda ma ho un legame fortissimo con l'isola e voglio continuare a fare il mio lavoro in questa terra".

Giuseppina Maria Rita Stellino, 55 anni, originaria di Busto Arsizio (Milano), è arrivata a Sassari a cinque anni per il lavoro del padre, dirigente della Petrolchimica di Porto Torres. A Sassari si laurea in Giurisprudenza e subito dopo supera il concorso ed entra nella Polizia di Stato. La prima destinazione della sua carriera è Milano dove lavora al servizio Volanti. Poi approda a Roma, prima alla Dia (Direzione investigativa antimafia), successivamente nel servizio di scorta del presidente della Camera dei deputati e nel Servizio investigativo della polizia delle comunicazioni.

Ma la brillante carriera di Giusy Stellino si è sviluppata in gran parte a Sassari dove ha lavorato al comando della Squadra volante, mostrando grandi qualità investigative ed umane alla guida della Squadra mobile e con ottimi risultati nella lotta alla criminalità. Ad arricchire il suo curriculum, ha contribuito anche l'esperienza lavorativa accumulata in questi anni a Nuoro come vice questore vicario.