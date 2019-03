Opere prioritarie, 4mld su 5 necessari

Ammonta a 5,1 miliardi il costo complessivo delle infrastrutture strategiche e prioritarie di interesse della Sardegna in base ai dati contenuti nel rapporto "Le infrastrutture strategiche e prioritarie al 31 maggio 2018" predisposto dal Servizio Studi, in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione e il Centro studi della Cna Sardegna. Servono, invece, circa 3,3 miliardi per quelle non prioritarie. Le disponibilità finanziarie arrivano, però, a circa 4,2 miliardi di euro, mentre il fabbisogno residuo ammonta a meno di 1 miliardo di euro. Le risorse disponibili consentono quindi una copertura finanziaria pari all'82% (99% per le opere prioritarie e del 72% per le non prioritarie).

Per otto delle nove opere prioritarie occorrono circa 1,8 miliardi (il 55% del costo totale): fanno parte delle 25 individuate con il DEF 2015 e degli interventi prioritari dell'allegato al DEF 2017 e che includono interventi in corso, approvati e finanziati e con obbligazioni giuridicamente vincolanti. Tra le opere non prioritarie rientrano alcuni lotti, con uno stato di avanzamento fisico e finanziario meno maturo rispetto alle opere prioritarie, relativi a interventi sulle principali strade regionali (SS 131 Carlo Felice Cagliari-Sassari, SS 291 della Nurra Sassari-Alghero, nuova SS 125 tratta Olbia-Arzachena-Palau, SS 554 Cagliaritana) e sui principali schemi idrici regionali (Tirso-Flumendosa-Sulcis-Iglesiente, Basso Flumendosa-Picocca e Flumineddu-Tirso).

Secondo il segretario regionale della Cna Francesco Porcu e il presidente di Cna Costruzioni Antonello Mascia ora occorre una "ripresa del confronto con il Governo per rilanciare e accelerare il processo di ammodernamento del sistema infrastrutturale isolano e per esigere il rispetto degli impegni assunti e da subito la costituzione di una cabina di regia Regione - Anas per rilanciare gli investimenti e accelerare la realizzazione delle opere".