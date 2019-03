Nasce il tappeto sardo-tunisino

(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAR - Nasce ufficialmente il tappeto sardo-tunisino: il Centro Italo Arabo e del Mediterraneo Sardegna ha depositato alla Camera di Commercio di Cagliari il marchio d'impresa DIART, capitolo conclusivo del percorso di cooperazione, scambio e confronto finalizzato a promuovere i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo attraverso l'arte della tessitura tradizionale, sostenendo lo sviluppo inclusivo e sostenibile del comparto tessile artigiano tunisino e sardo, promuovendo nuove iniziative legate alla lavorazione e commercializzazione delle produzioni tipiche in grado di avviare un canale commerciale tra le due filiere che dia visibilità alle produzioni locali e valorizzi il patrimonio culturale.

Attraverso il progetto DIART Networking e sviluppo del settore tessile artigiano, il confronto e la cooperazione tra le due culture ha condotto alla nascita di una rete comune e alla creazione di un modello di tappeto sardo-tunisino che coniuga i motivi tipici della tradizione tessile di entrambe le aree.

Per tutelare e promuovere la creatività e il connubio tra innovazione e tradizione espresso nel tappeto sardo tunisino, il Centro Italo Arabo e del Mediterraneo Sardegna gestisce e concede la licenza d'uso del marchio DIART, sostenendo gli artigiani sardi e preservando e aprendo nuove prospettive al comparto che essi rappresentano.

DIART Networking e sviluppo del settore tessile artigiano è finanziato dalla Presidenza della Regione e con il contributo della Fondazione di Sardegna e realizzato dal Centro Italo Arabo e del Mediterraneo Sardegna in collaborazione con il Comune di Samugheo, Centre Technique de Création, d'Innovation et d'Encadrement du Tapis et de Tissage di Tunisi e l'Università di Cartagine. (ANSA).