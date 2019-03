Basket: Sassari in salute ospita Trento

Caricata dall'ennesimo successo in Europa, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna si rituffa in campionato. Rientrata a casa dalla Turchia, dove ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno in Fiba Europe Cup, la formazione biancoblù si prepara alla sfida casalinga contro la Dolomiti Energia Trento. Domenica alle 18.15 al PalaSerradimigni il Banco inizia contro la sua 'bestia nera' la complicatissima rincorsa ai playoff. A due giorni dal match, il coach Gianmarco Pozzecco infonde la sua consueta carica di ottimismo e di energia in tutto l'ambiente.

"Negli ultimi giorni abbiamo fatto tre voli e siamo arrivati a Sassari dopo una giornata intera di viaggio, ci alleniamo cercando di ricaricare un pò le batterie. Affrontiamo una squadra in salute, che arriva da cinque vittorie consecutive", è la premessa del Poz nazionale. "Ma noi affronteremo Trento con la consapevolezza di essere cresciuti", è la sua certezza, insieme a quella del "grande apporto mentale e tattico dei giocatori italiani", continua l'analisi dell'ex play azzurro.

"Grandissima prestazione di Polonara, Spissu decisivo tatticamente e sul piano realizzativo - dice - gli italiani stanno chiudendo il cerchio della nostra idea di gioco, vale anche per Gentile, Magro e Devecchi, che già da domenica avrà più spazio". Quanto a Trento, "ha un gruppo molto forte, Forray e Craft hanno abilità fuori dal comune, sul perimetro si fanno sentire - spiega - poi vanno sotto con i lunghi dando la possibilità al coach di avere diverse soluzioni difensive". Ma la Dinamo vista in Turchia non può più nascondersi. La caccia ai playoff è aperta.