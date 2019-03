A Olbia arriva la ruota panoramica

E' in fase di costruzione a Olbia "La Maestosa", una gigantesca ruota panoramica che sarà inaugurata davanti al Museo Archeologico e dalla quale si potrà ammirare la città a 360 gradi, a partire dal Golfo di Olbia. Le cabine, completamente chiuse e finestrate su tutti i lati, saranno in grado di garantire una visibilità totale in ogni direzione ed amplificare un'esperienza visiva unica e mozzafiato.

"Si tratta di un'installazione originale in grado di attrarre un target di utenza molto ampio, grazie a uno studio accurato dei dettagli - afferma l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive Marco Balata -. Per i turisti e per gli stessi cittadini costituisce un'occasione per godersi la città sotto una nuova prospettiva e a costo zero per l'amministrazione comunale".

Alta circa 40 metri, la ruota sarà attiva da giugno a settembre e sarà dotata di tutti i comfort, compreso servizio di frigo bar e la possibilità di cenare all'interno, su prenotazione, con menù personalizzato. Sarà inoltre dotata di un facile accesso per carrozzine disabili e punti di ancoraggio interni. Gli 8.000 punti luce Led faranno sì che l'effetto luminoso, personalizzabile, sarà davvero unico nel suo genere".