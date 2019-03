In auto con 20kg droga, prof in manette

Un'insospettabile insegnante del liceo artistico di Olbia, Francesco Massimiliano Pinna, sassarese di 52 anni, è stato arrestato dopo un inseguimento in auto all'americana, con tanto di speronamento da parte della volante della polizia. Il fatto, riportato dalla Nuova Sardegna, è avvenuto ieri sulla vecchia strada provinciale 63 che collega Ozieri e Mores a Sassari. L'uomo, che non si è fermato all'alt degli agenti e ha tentato inutilmente la fuga, è stato trovato in possesso di 20 chilogrammi di droga tra marijuana e hascisc nascosti sotto una piccola catasta di legna nel bagagliaio della sua Fiat Doblò.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati mezzo chilo di marijuana e alcuni grammi di cocaina, oltre a materiale per confezionare e pesare la droga. Il prof comparirà oggi davanti al giudice per la convalida dell'arresto.