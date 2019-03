Dinamo, passo in avanti in Europe Cup

La Dinamo Banco di Sardegna espugna la Karsiyaka Arena e si impone sul Pinar Karsiyaka 68-87 nella sfida di andata dei quarti di finale di Fiba Europe Cup. Una vittoria costruita con aggressività e accortezza dagli uomini di coach Pozzecco, bravi ad approcciare nel modo giusto al match, portandosi avanti fin dalla prima frazione grazie anche al valido apporto dalla panchina. Convalescente in campionato, Sassari conferma di avere decisamente un'altra marcia in Europa, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Top scorer della serata un Jack Cooley rigenerato, autore di una doppia doppia con 26 punti e 11 rimbalzi. Conferme per Achille Polonara, rialzano la testa Tyrus McGee e Jaime Smith, un po' in ombra nelle ultime uscite. "La vittoria in Turchia è importante per noi e per il club, abbiamo giocato un'ottima difesa e portato in campo grande intensità per quaranta minuti", commenta Gianmarco Pozzecco.

"Sono molto contento di come siamo scesi in campo - dice - e della prestazione dei miei ragazzi". Soddisfatto anche Jack Cooley. "Sono davvero orgoglioso di come abbiamo giocato e di come sia migliorata la nostra difesa, senza cali d'intensità - dice - sono convinto che se giochiamo così possiamo davvero battere chiunque".