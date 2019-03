Traghetti:patto Sardinia Ferries-BluNavy

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAR - Corsica Sardinia Ferries e Blu Navy hanno stretto un accordo per consentire alla clientela delle "Navi Gialle" di prenotare il collegamento fra Sardegna e Corsica operato da Blu Navy con il traghetto Ichnusa, in servizio fra i porti di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. Sul sito corsicaferries.com sono già in vendita le traversate per la storica linea marittima che attraversa le Bocche e che Blu Navy riaprirà il prossimo 8 aprile sino al 6 ottobre.

"Questo accordo nasce dalla volontà di offrire ai nostri clienti una vasta scelta di collegamenti di qualità, permettendo loro di disporre di un'offerta sempre più ricca", spiega Raoul Zanelli Bono, direttore commerciale di Corsica Sardinia Ferries.

"L'accordo con Corsica Sardinia Ferries - sottolinea il direttore commerciale di Blu Navy, Guido Molinari - ci consente di potenziare la nostra offerta, rivolgendoci a fasce di clientela sempre più ampia. Al di là dell'aspetto turistico, sicuramente importante nei mesi estivi, i rapporti commerciali tra le due isole sono molto intensi e con questa sinergia saranno ancora più facili". (ANSA).