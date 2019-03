Pedone investito a Tortolì, è grave

Un 50enne di Tortolì è stato investito da un Renault Twingo, ieri a tarda sera, mentre attraversava, in via Santa Chiara. L'uomo, soccorso da una ambulanza del 118 ,è stato ricoverato all'ospedale di Lanusei ed è in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che indaga sulla dinamica dell'investimento. L'autista della Twingo, un 20enne del posto, è sottoposto agli accertamenti alcolemici ma i risultati sono negativi.