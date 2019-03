Air Italy volerà su Olbia 1-16 aprile

Air Italy opererà i voli in regime di continuità territoriale sulle rotte Olbia-Roma e Olbia-Milano dall'1 al 16 aprile, cioè nel periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema inizialmente assegnato ad Alitalia. La compagnia con sede a Olbia coprirà le tratte con le compensazioni attualmente previste con il regime di proroga e sta procedendo per mettere in vendita i voli sui propri sistemi di distribuzione.

Quanto al periodo successivo al 17 aprile 2019, data di avvio della continuità aerea, Air Italy è ancora in attesa di comunicazioni da parte della Regione, dopo la disponibilità del vettore di effettuare i collegamenti sullo scalo Costa Smeralda senza alcuna compensazione economica. Anche in questo caso l'aggiudicazione provvisoria era stata data ad Alitalia, vincitrice del bando per tutte le tratte da e per i tre aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia. Su quest'ultimo collegamento è poi intervenuta la proposta di Air Italy di volare senza contributi: una richiesta che dovrebbe essere accolta Per questo motivo Alitalia ha inviato una lettera alla Regione spiegando che rinuncerà a volare su Olbia anche nel periodo transitorio "non essendoci al momento le condizioni per procedere alla sottoscrizione delle convenzioni".

"La decisione di coprire il periodo dall'1 al 16 aprile è conseguente alla scelta, assunta lo scorso 12 marzo, di accettare gli oneri di servizio pubblico, per un anno a partire dal 17 aprile, sulle rotte da Olbia senza compensazione - spiega il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov - una decisione presa con l'obiettivo di supportare il proprio staff, proteggere il nostro investimento e garantire un duraturo futuro al nostro business. Attendiamo di ricevere dalle autorità competenti, il più presto possibile, un riscontro alla nostra proposta di operare senza compensazioni, in modo da poter mettere in vendita i voli a tutto vantaggio del servizio per i residenti in Sardegna e del supporto all'economia legata al turismo, in particolare in occasione delle imminenti vacanze pasquali. Olbia ospita la sede di Air Italy e noi continueremo a preservare le radici della società nata oltre 50 anni fa".