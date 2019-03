A Cagliari sbarca il tour della Panini

Maxi scambio di figurine di calciatori tra collezionisti a Cagliari per trovare il Ronaldo o il Quagliarella che ancora non sono stati attaccati nelle pagine di Juve o Samp. E, per chi invece ha già finito la raccolta, c'è un timbro ufficiale in arrivo: "album completato". Torna nel prossimo weekend a Cagliari il "Panini Tour Up! 2019". L'appuntamento è fissato per sabato 23 marzo alla filiale di Intesa Sanpaolo di viale Bonaria - palazzo CIS dalle 10 alle 18.

Collezionisti piccoli e grandi potranno scambiare le proprie doppie e misurarsi con i giochi a premio delle "Figuriniadi". Ad accogliere i partecipanti ci sarà anche Pepper, il robot umanoide di Intesa Sanpaolo Innovation Center, in spedizione sulla terra dal pianeta Pepperone per imparare le regole del calcio terrestre. Il tour, che si concluderà il 31 marzo prossimo, toccherà oltre 30 città in tutta Italia per un totale 36 tappe e 48 giornate evento.

"Questa iniziativa con Panini ci permette di entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie a partire dal gioco e dal divertimento - ha sottolineato Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio, Sardegna e Sicilia di Intesa Sanpaolo - E' un piacere vedere i più piccoli uscire dalle nostre filiali con il pacco delle figurine in mano, accompagnati da genitori altrettanto emozionati. Questo è il punto di partenza per costruire con loro un dialogo duraturo e una nuova cultura del risparmio".

La collezione "Calciatori 2018-2019" comprende quest'anno 734 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B BKT, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile.