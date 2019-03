Scuola: 4 sardi a Olimpiadi di italiano

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - E' pronta la "nazionale" sarda che andrà a Torino alle Olimpiadi di italiano il prossimo 5 aprile.

I virtuosi della penna e delle parole sono soprattutto al Liceo classico Siotto di Cagliari. Per i senior, Daniele Soddu della Quarta L è l'unico finalista per l'isola. Dal Siotto parte in Piemonte anche Lucrezia De Giudici, Seconda B. C'è pure il Liceo classico Dettori con Elena Coghe (categoria Junior). E poi una studentessa dell'IIS Einaudi di Senorbì, Eleonora Crabu, sempre Junior.

Le Olimpiadi di Italiano sono promosse dal Ministero dell'Istruzione e si propongono di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana, promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell'ambito delle competenze linguistiche in Italiano.

